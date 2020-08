Les arbitres de la première journée désignés : Lawrence Visser au coup d'envoi du choc Club de Bruges-Charleroi

La RBFA dévoilé sur son site officiel les arbitres désignés pour les rencontres de la première journée de Pro League.

La Pro League reprend ses droits dès ce samedi. La RBFA a dévoilé les noms des neuf des arbitres qui seront au coup d'envoi de la première journée de Pro League.

Pour le choc de la journée entre Bruges et Charleroi, c'est Lawrence Visser qui dirigera la rencontre. Boucaut sifflera le coup d'envoi de la rencontre entre Malines et Anderlecht tandis que ce sera Jonathan Lardot qui sera au sifflet pour l'opposition entre le Standard et le Cercle de Bruges.