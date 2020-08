🎥 Déjà un an passé à l'Inter pour Lukaku : voici une compilation de ses meilleurs moments

Le 8 août 2019, Romelu Lukaku quittait l'Angleterre et Manchester United pour rejoindre l'Inter. Un an plus tard, Big Rom compte 30 buts et cinq passes décisives avec les Nerazzuri.

Pour fêter sa première année, le club italien a décidé de compiler les meilleurs moments de l'attaquant depuis son arrivée.