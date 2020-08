Carlos Tevez fait durer le plaisir à Boca Juniors

Carlos Tevez était en fin de contrat à Boca Juniors, son club de coeur. Mais l'Argentin a décidé de faire durer le plaisir.

Carlos Tevez (36 ans) a prolongé à Boca Juniors jusqu'en 2021, après d'âpres négociations alors que l'enfant chéri du club de Buenos Aires était arrivé en fin de contrat. Le contrat inclut également six mois supplémentaires en option. Tevez, qui évolue à Boca Juniors depuis 2018 (après y avoir lancé sa carrière et y être déjà retourné en 2015-2017 avant un passage en Chine), reste sur une saison à 9 buts et 2 assists en 17 rencontres de championnat d'Argentine.