Thomas Meunier raconte : "Leonardo m'a traité comme un pestiféré"

La fin de l'histoire entre Thomas Meunier et le PSG aura été houleuse. Le Diable Rouge espérait pouvoir disputer la Ligue des Champions, mais Leonardo a compliqué les choses.

Thomas Meunier a quitté le PSG en mauvais termes avec la direction et les supporters, au terme d'un bras de fer mené ... dans l'espoir de pouvoir disputer la Ligue des Champions avec le club parisien. "Je me suis presque mis à genoux à Dortmund avec mon agent pour qu'ils me laissent jouer la Ligue des Champions avec Paris. Je voulais mettre un point final à mon histoire parisienne en beauté", explique le joueur dans une interview avec la RTBF.

Du côté du Borussia Dortmund, on accepte ; Leonardo, contacté par Meunier, se montre d'abord favorable. "Il me dit que c'est d'accord, qu'on va trouver une solution". Mais dans la presse, des rumeurs sortent : "Je lis dans la presse que "Meunier ne veut pas prolonger". C'est un peu ingrat comme forme de communication. C'est Paris qui n'a pas voulu me prolonger. La communication de Leonardo était tronquée dans ce dossier, ce n'était pas très correct".

Traité "comme un pestiféré"

Thomas Meunier a ensuite été mis de côté à Paris. "J'ai reçu une lettre d'avocat de la part du club, me disant que je n'étais plus le bienvenu (...) Je n'ai même pas reçu un coup de fil, rien. C'était assez lâche et j'ai dû prendre contact moi-même avec Leonardo pour avoir des explications. Il me dit que je ne suis pas autorisé à me rendre au club, il ne veut pas que je donne des idées aux autres. En fait, il ne voulait pas que je dise la vérité", estime Meunier.

Meunier est finalement autorisé à passer ses examens physiques, mais sans contact avec les autres joueurs. "Au final, je suis passé pour un pestiféré alors que j'ai toujours été correct avec le club (...) JDortmund était d'accord. Il ne faut pas dire que c'est moi qui ai refusé (...)".