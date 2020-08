Liverpool veut élargir son noyau avec un joueur grec

A Liverpool, les postes sont doublés....sauf pour la position de latéral gauche.

Konstantinos Tsimikas sera-t-il la première recrue de Liverpool? Si ce nom ne vous dit pas grand chose, à part si vous suivez le championnat grec de très près, c'est normal. Cependant, Tsimikas est un titulaire régulier avec l'Olympiakos.

Selon la presse grecque, il est proche de signer à Liverpool contre 16 millions d'euros, plus d'éventuels bonus (les médias grecs ne s'accordent pas sur la présence de bonus). Cette piste a été confirmée par plusieurs sources anglaises , qui parlent elles d'un montant de 13 millions d'euros.

Jurgen Klopp aimerait avoir une doublure à Robertson. jusqu'ici c'est Milner qui avait ce rôle mais le numéro 7 des Reds a un an de plus et surtout ce n'est pas son poste de prédilection.