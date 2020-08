Malgré deux joueurs testés positifs, Atlético Madrid - RB Leipzig aura bien lieu

L'UEFA a assuré que le quart de finale de Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et le RB Leipzig, prévu ce jeudi à Lisbonne, aura bel et bien lieu.

L'Atlético Madrid a annoncé ce dimanche soir que deux de ses joueurs avaient été testés positifs au coronavirus. Une mauvaise nouvelle qui semait le doute quant à la tenue de la rencontre de ce jeudi entre les Colchoneros et le RB Leipzig, en quart de finale de la Ligue des Champions.

L'UEFA a dissipé les doutes : la rencontre se tiendra bel et bien ce jeudi à Lisbonne, le reste du groupe madrilène ayant été testé négatif et les joueurs concernés ayant été placés en quarantaine. Chaque équipe doit disposer de 13 joueurs sains pour la rencontre, ce qui est naturellement toujours le cas ; dans le cas contraire, le match doit être reporté et, si c'est impossible, l'équipe touchée par les cas de coronavirus serait déclarée perdante sur tapis vert.