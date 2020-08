Milicevic et Akpala pourraient signer en D1B

Les deux joueurs sont en fin de contrat et se cherchent un nouveau challenge. La D1B leur tend les bras.

Milicevic et Akpala vont-il jouer en D1B? Les deux joueurs ont été libérés respectivement par Eupen et Ostende le 30 juin dernier et depuis ils se cherchent un club.

Deinze, ambitieuse formation qui vient de monter de Nationale 1 en D1B, est prêt à leur offrir un contrat jusqu'à la fin de la saison d'après Het Laatste Nieuws. Ces derniers se sont déjà mis en évidence dans le mercato estival en sigant William Dutoit, Raphaël Lecomte et Siebe Blondelle.