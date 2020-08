Pirlo à la tête de la Juventus, Gattuso réagit : "Il est foutu maintenant"

Nommé entraîneur des U23 le 30 juillet dernier, Andrea Pirlo a bénéficié d'une promotion express en remplaçant Maurizio Sarri à la tête de l'équipe première de la Juventus.

Gennaro Gattuso est heureux pour son ancien partenaire au Milan AC, mais il a tenu à l'avertir sur la difficulté de la tâche.

"Il est foutu maintenant... Il a de la chance de débuter à la Juventus, mais ce métier est un métier où une grande carrière de joueur ne suffit pas. Il faut étudier, travailler dur, et on ne dort pas beaucoup", a indiqué le coach de Naples pour la Sky. "Être joueur et être entraîneur, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un métier totalement différent et nous ne pouvons pas l'apprendre seulement dans les livres, nous devons y entrer et travailler dur. C'est un monde différent", a conclu le coach de Naples.