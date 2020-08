📷 Les supporters de Valence protestent et demandent le départ du propriétaire Peter Lim

Des centaines de supporters du FC Valence se sont réunis ce mercredi soir autour du stade Mestalla pour protester contre la politique du propriétaire.

Peter Lim (basé à Singapour) n'était déjà pas populaire auprès des supporters du club, mais les récents départs du capitaine Daniel Parejo et de Francis Coquelin chez le rival Villarreal a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

La direction du club avait déjà laissé sous-entendre un exode au niveau des transferts, qui est une "nécessité" car le FC Valence a été durement touché financièrement par la crise du Covid.

Cependant, le départ de deux joueurs importants à prix bradé ne plaît pas aux supporters et ils ont tenu à le faire savoir à Peter Lim, qui est au club depuis 2014, lors d'une manifestation organisée ce mercredi soir. Les supporters souhaitent voir l'homme d'affaires quitter le club, qui a terminé neuvième de la Liga.

