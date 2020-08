🎥 Ligue des Champions : Le PSG a eu chaud, mais valide sa qualification dans les derniers instants 

Après avoir sorti le Borussia Dortmund, le PSG, qui a fait de la Ligue des Champions sa priorité absolue, était opposé à la surprise de la saison : l'Atalanta. Match piège par excellence pour le PSG, Neymar était pourtant le plus dangereux mais manquait de précision à l'image de son face à face manqué avec Sportiello à la 3e minute de jeu.

L'Atalanta faisait plus que se défendre et ouvrait même le score grâce à une belle frappe enroulée de Mario Pašalić (27e). Véritable coup sur la tête des Parisiens qui ne parvenaient pas à maitriser une équipe italienne bien huilée.

forgot to post the goal from Mario Pasalic *Sorry for the shit audio* | Atalanta vs PSG #ATLPSG pic.twitter.com/k296fF0agy