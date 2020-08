Amicaux : débuts réussis pour Thomas Meunier avec Dortmund, auteur d'un assist

Le Belge effectue la préparation avec son nouveau club, le Borussia Dortmund.

Alors que le PSG affronte l'Atalanta en Ligue des Champions, Thomas Meunier (qui aurait souhaité être auprès de ses anciens coéquipiers), est finalement pleinement concentré sur la préparation du Borussia Dortmund.

Le Diable Rouge effectuait ses grands débuts en amical contre la formation autrichienne d'Altach. Meunier a joué en deuxième mi-temps, tout comme Axel Witsel et Thorgan Hazard.

Les Belges sont montés au jeu alors que le Borussia menait 0-3, avec deux buts de l'inévitable Erling Haaland. Après la pause donc, le trio belge s'est distingué avec un but de Thorgan Hazard et une passe décisive de Thomas Meunier pour Emre Can qui plantait le 0-5.

Le borussia s'est finalement imposé 0-6.