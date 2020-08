La Ligue des Champions est de retour: "C'est peut-être la saison de City et De Bruyne"

C'est ce mercredi, par un duel entre l'Atalanta et le PSG, que débute le Final 8 de la Ligue des Champions. Avec Manchester City dans la peau du favori?

C'est l'avis d'Eddy Snelders, qui fait de City et du Bayern les deux principaux candidats à la victoire finale. Avec un peu plus de pression sur les épaules des Sky Blues? "Après avoir loupé les lauriers en championnat et en Cup, la Champions League peut faire de la saison de City et de Guardiola une réussite", estime l'ancien Diable pour Sporza.

L'occasion, aussi, pour Kevin De Bruyne, de confirmer sa saison XXL. "C'est une fierté pour un pays comme la Belgique d'avoir un tel joueur. Ces prestations parlent d'elles-mêmes et j'espère qu'il pourra continuer à impressionner en Ligue des Champions et soulever la Coupe aux grandes oreilles."