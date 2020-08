Watford a fixé le prix d'Ismaïla Sarr

Une chose est certaine: Ismaïla Sarr n'accompagnera pas Watford en Championship.

Le jeune Ismaïla Sarr, 22 ans, a été l'une des révélations de Watford, mais il a surtout été l'un des joueurs les plus réguliers des Hornets.

Comme ses coéquipiers, le Sénégalais a vécu la chute en Championship après avoir été la première équipe à avoir battu Liverpool en championnat cette année. Mais les clubs intéressés se bousculent et l'ailier ne restera certainement pas chez les Hornets.

Les dirigeants de Watford semblent d'ailleurs résignés à laisser partir Sarr et auraient, selon The sun, fixé son prix: 35 millions d'euros pour l'ancien joueur du Stade de Rennes. Crystal Palace, qui est l'équipe la plus proche de le faire signer, est donc prevenu.