La stat qui résume le match de Neymar contre l'Atalanta

Le Brésilien a tiré l'attaque du PSG mercredi et les chiffres le prouvent.

Neymar n'a pas marqué, il a manqué deux grosses occasions en première période et il a pourtant été élu homme du quart de finale qui opposait le PSG à l'Atalanta, en Ligue des Champions, mercredi soir. Et pour cause.

À défaut d'être en réussite face au portier bergamasque, le Brésilien a fait très mal à la défense de l'Atalanta. En plus de son assist, il a réussi 16 dribbles sur l'ensemble de la rencontre. Il faut remonter à 2008 et à un match de Messi contre Manchester United pour trouver trace d'un autre joueur ayant fait aussi bien en C1...