Le KRC Genk prolongent deux jeunes de son Académie

Désireux de s'appuyer sur les talents issus de son Académie, le KRC Genk a enregistré les signatures de Mika Godts (15 ans) et d'András Németh (17 ans).

Cet après-midi, le KRC Genk a annoncé les signatures de deux jeunes joueurs issus de son centre de formation, à savoir celles de Mika Godts et d'András Németh. Le premier cités vient de parapher son premier contrat professionnel à seulement 15 ans ! Il s'agit d'un jeune milieu de terrain offensif arrivé en provenance d'Anderlecht cet été. Surclassé avec les U18, il est désormais lié avec le club limbourgeois jusqu'en juin 2023.

De son côté, András Németh est un international espoir hongrois (18 sélections, 8 buts), né à Cape Town en Afrique du Sud, et âgé de 17 ans. Déjà sous contrat avec Genk, il a simplement prolongé son bail avec les Bleu et Blanc. Pour rappel, ce dernier a été prêté à Lommel, avec qui il a fait ses débuts en D1B (2 apparitions), entre janvier et juin 2020.