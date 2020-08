Décès de John Talbut, ancien joueur de Malines et Belge d'adoption

John Talbut arrive en Belgique en 1971, au KV Malines, et y terminera sa carrière de joueur en 1976. Talbut sera également entraîneur des Sang & Or, d'abord lorsqu'il était encore actif, puis une fois retraité jusqu'en 1978. Après sa carrière, l'Anglais s'installera en Belgique, où il fonde une famille et se reconvertit dans la restauration.

Talbut est décédé en famille à l'âge de 79 ans, des suites d'une maladie dont il souffrait depuis 6 ans.

We are saddened to report John Talbut, one of our famed 1968 FA Cup winning heroes, has passed away at the age of 79.https://t.co/JmvP47z8kH