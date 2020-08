Jürgen Klopp remporte le titre d'entraîneur de l'année en Premier League

La Premier League a décidé d'élire Jürgen Klopp comme meilleur entraîneur de la saison. Le tacticien allemand avait permis aux Reds de soulever le trophée de Premier League après 30 années de disette.

Le club d'Anfield a terminé la saison avec 99 points mais n'a pas réussi à dépasser la barre des 100 points. Cependant, Liverpool a terminé avec 18 points d'avance sur Manchester City.

Klopp devance Lampard (Chelsea), Rogers (Leicester) et Wilder (Sheffield United) dans les votes pour le titre de meilleur entraîneur de l'année en Premier League.

🏆 Congratulations to Jürgen Klopp



The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Season for 2019/20 #PLAwards pic.twitter.com/2rZyMpZfhV