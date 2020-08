Festival de maladresse au Canonnier : "Je ne peux leur reprocher que ça"

Hervé Koffi ne s'est incliné que sur penalty ce vendredi à Mouscron, et Gaëtan Coucke a passé une soirée tranquille. Les deux équipes devront régler la mire ...

Du côté de l'Excel Mouscron, c'était criant : 13 tentatives, une seule cadrée et un Gaëtan Coucke dont la seule intervention un peu chaude sera sur un centre-tir de Serge Tabekou. Les Hurlus ont terriblement manqué de précision dans le dernier geste, peinant d'ailleurs souvent à combiner et se mettre en position vraiment dangereuse (d'où de nombreux tirs non-cadrés, car tentés dans des positions peu intéressantes).

"Je suis fier de mes joueurs ce vendredi. Nous avons pris des risques et si le résultat n'est pas au bout, je suis persuadé qu'un bon championnat nous attend en travaillant de la sorte", affirme Fernando Da Cruz. "Qu'est-ce que je peux leur reprocher ? Peut-être leur maladresse. Oui, nous avons péché par maladresse, car nous aurions pu faire mal à cette équipe en étant plus efficaces", reconnaît-il ensuite. "Mais dans tous les cas, nous méritions le match nul - pas la victoire, mais le match nul".

Malines aussi manque d'efficacité

Mais de son côté, Malines n'a pas brillé par son efficacité non plus. Avec un but inscrit seulement sur penalty (et même deux penaltys ratés avant cela ...), un autre annulé pour hors-jeu et face à un Koffi toujours aussi impressionnant, le KVM a failli s'en mordre les doigts, comme face à Anderlecht. "Au vu des occasions obtenues par Malines, nous étions bien là également", nuance Wouter Vrancken après son homologue.

"Leur gardien a sorti un bon match et nous a posé problème, mais nous avons également manqué d'efficacité".