Juninho est aux anges : "Ça c'est l'OL !"

Après avoir éliminé la Juventus Turin au tour précédent, l'Olympique Lyonnais s'est offert un nouvel exploit en s'imposant contre Manchester City (3-1) ce samedi en quart de finale de la Ligue des Champions.

L'Olympique Lyonnais est aux anges après cette qualification pour le dernier carré de la compétition. Le directeur sportif lyonnais, Juninho explique que cette victoire récompense le bon travail d'un groupe.

"Ça c’est l’OL ! Le groupe depuis la reprise est incroyable", savoure le Brésilien au micro d'OLTV. "J’ai une grosse pensée pour les supporters. Il faut fêter cela en respectant les gestes barrières. On a réalisé quelques chose de grand mais ce n’est pas fini. Les garçons donnent tout à l’entraînement et ils en retirent les fruits aujourd’hui. Je suis très heureux car Moussa Dembélé est rentré et il a fait la différence. C’est encore la victoire de tout un groupe ! J’ai joué 8 ans cette compétition et je n’ai jamais réussi ce qu’ils viennent de faire ! C’est énorme ! Mercredi, il faut continuer !"

Lyon affrontera le Bayern Munich en demi-finale.