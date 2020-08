Klopp se confie sur l'après Liverpool

Élu entraîneur de l'année en Premier League, Klopp incarne l'ADN de Liverpool aux yeux des fans des Reds.

L'Allemand est extrêmement heureux en Angleterre mais il songe également à l'après.

Ce dernier s'est confié à ce sujet dans les médias de son pays : "Le jour où je quitterai Liverpool, je ferai une pause d'un an et je me demanderai si le football me manque. Si ce n'est pas le cas, alors j'arrêterai ma carrière à ce moment là."

Le travail d'entraîneur n'est pourtant pas facile : "Le jour où je ne serai plus entraîneur, il y a une chose qui ne me manquera pas : la pression incroyable juste avant un match. Ce n'est vraiment pas agréable."