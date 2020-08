L'hommage de Kevin De Bruyne à Vincent Kompany

Les deux hommes ont passé près de 4 saisons ensemble à Manchester City, ainsi que chez les Diables.

Kevin De Bruyne avait déjà souhaité bonne chance de bien belle manière à son ancien capitaine, lorsque ce dernier annonçait quitter Manchester City pour retourner à Anderlecht.

Fraichement élu joueur de la saison en Premier League, KDB n'a pas non plus manqué de saluer la carrière de son ancien coéquipier, désormais nouvel entraineur d'Anderlecht, alors que les hommages à Vincent Kompany n'ont cessé d'affluer de la planète football pour saluer la carrière de 'Vince the Prince'.

De Bruyne a publié son message via les réseaux sociaux, souhaitant une heureuse retraite à celui qui "...a ouvert la voie aux joueurs belges à l'étranger."