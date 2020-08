OFFICIEL: Joe Hart est un lieutenant de Mourinho

Joe Hart a retrouvé un club et non des moindres. L'international anglais a signé à Tottenham, et ce jusqu'en 2022. La nouvelle a été annoncée par le club londonien sur les réseaux sociaux.

Tottenham recherchait un deuxième gardien pour suppléer Hugo Lloris et Joe Hart avec plusieurs cordes à son arc pour obtenir ce poste: non seulement c'est un gardien d'expérience, mais il est surtout formé en Angleterre, ce qui est important pour les listes de joueurs en Europe.

Joe Hart a remporté durant sa carrière le championnat d'Angleterre avec Manchester City. il est aussi passé par le Torino, West Ham et Burnley.

We are delighted to announce the signing of Joe Hart on a contract until 2022! 🙌 #THFC ⚪️ #COYS