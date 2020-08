Angel Di Maria: "On a écrit l'histoire du club"

L'homme du match entre le PSG et Leipzig est conscient d'être entré dans l'histoire de son club et met en avant le travail effectué.

Deux passes décisives et un but: le match d'Angel Di Maria a tout simplement été presque parfait. L'Argentin, qui était suspendu contre l'Atalanta, a porté l'équipe sur ses épaules. Il ne pouvait bouder sn plaisir à la fin de la rencontre au micro de RMC:

"On est très content. L'équipe a fait un grand travail, un grand match, on a fait l'histoire du club en allant en finale de la Ligue des Champions. C'est très important pour nous. Si on continue comme aujourd'hui, ça nous aidera pour la finale. Maintenant ça va être dur de dormir ce soir, avec la finale en tête. L'important, c'est de travailler le match. On a lu beaucoup de choses ces derniers temps mais on voit bien que le championnat de France et celui d'Allemagne sont d'un très bon niveau. On était meilleur que les autres ligue", a-t-il déclaré.