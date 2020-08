Lucas Biglia bientôt en Süper Lig ?

Sans contrat depuis la fin de son bail avec l'AC Milan cet été, l'international argentin (58 sélections) est libre de rejoindre gratuitement le club de son choix.

Lucas Biglia est libre de tout contrat depuis son départ de l'AC Milan où il a vécu une saison mitigée avec seulement 14 apparitions au compteur. Annoncé un moment à Anderlecht puis en Argentine et enfin au Torino, le milieu de terrain âgé de 34 ans pourrait prendre la direction de la Turquie et plus précisément de Trabzonspor, selon Footmercato.L'ancien Mauve discuterait avec le vice-champion de Turquie.

Biglia était arrivé à l'AC Milan en 2017 en provenance de la Lazio.