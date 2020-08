OFFICIEL: Sheffield United a un nouveau gardien

Aaron Ramsdale est de retour à Sheffield United. Le jeune gardien de but, international espoirs, est déjà passé par Sheffield avant 2017. Il avait ensuite pris la direction de Bournemouth, où il était titulaire la saison dernière après avoir été prêté à Wimbledon.

Sheffield a signé un énorme chèque de 18 millions d'euros pour attirer ce nouveau dernier rampart. Ramsdale a signé un contrat de 4 ans.

Aaron returns to the Lane. ✍️



Ramsdale has penned a four-year deal at S2 with the Blades paying a substantial undisclosed fee for the exciting 22-year-old goalkeeper.