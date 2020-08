🎥 'Merci Vince': l'hommage de la Fédération à Vincent Kompany

Trois jours aprĂšs l'annonce de sa retraite, le compte Twitter des Diables rend un dernier hommage

S'il a échoué dans sa quête d'un trophée avec la sélection, Vincent Kompany aura marqué l'histoire des Diables Rouges tout au long de ses 17 ans de carrière au plus haut niveau. Pionnier de la génération dorée, le nouveau T1 d'Anderlecht a emmagasiné 84 caps et inscrit quatre buts en sélection.

Il avait disputé son premier match avec les Diables en février 2004, sa carrière internationale se sera achevée par un 3-0 contre l'Écosse, le 11 juin 2019. L'Écosse qui laissera d'ailleurs de beaux souvenirs à Vince The Prince: c'est contre la Tartan Army qu'il avait inscrit le plus beau de ses quatre buts en sélection. Un but qui figure, évidemment, dans la vidéo hommage des Diables Rouges à leur ancien capitaine.