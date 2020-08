Clap de fin pour Fredrik Ljungberg à Arsenal

Fredrik Ljungberg n'est plus l'assistant de Mikel Arteta.

L'ancien milieu de terrain des Gunners a décidé de se concentrer sur de nouveaux défis, a-t-il annoncé sur le site du club anglais.

Joueur entre 1998 et 2007, Ljungberg a connu les récentes grandes années des Gunners sous l'ère Arsène Wenger et a notamment fait partie des "Invincibles" de 2004. Il avait mis un terme à sa carrière en 2014, puis était revenu à Londres pour une fonction au sein du centre de formation.

Le Suédois était devenu adjoint d'Emery puis d'Arteta, avec court un intérim d'entraineur principal après le départ d'Emery.

Ljungberg a annoncé son départ et révélé qu'il souhaitait poursuivre sa progression en tant que manager : "J'ai décidé de quitter mon rôle d'adjoint à Arsenal pour me lancer entièrement dans une carrière de manager. Je suis impliqué dans ce club depuis 1998 et je suis reconnaissant pour toutes les opportunités qu'il m'a donné en tant que joueur puis entraîneur. Je souhaite du succès pour la saison à venir à Mikel et à toute l'équipe. Merci aussi aux supporters pour leur soutien, j'espère que nous nous reverrons tous bientôt."