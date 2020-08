Ligue 1 : Les Sang et Or s'inclinent face à l'OGC Nice

Auteur d'un doublé pour son premier match officiel avec Nice, Amine Gouiri a porté les Aiglons face au RC Lens, de retour en Ligue 1.

En attendant les trois rencontres reportées à la mi-septembre (Marseille-Saint-Etienne, Montpellier-Lyon et Paris-Metz), la première journée de Ligue 1 s'est achevée cet après-midi par un match entre Nice et le RC Lens. Retour sur les performances des deux équipes, les buteurs et le résultat.

Auteur d'un doublé, Amine Gouiri a porté les Aiglons

Racheté par le géant britannique Ineos en fin d'été dernier, l'OGC Nice a débuté un nouveau cycle et lancé un projet ambitieux. Conservé sur le banc du Gym, Patrick Vieira a la lourde de tâche de traduire les objectifs sportifs sur le terrain. Opposé face à Lens, promu en Ligue 1 cette saison, les hommes du champion du monde 1998 ont bien commencé leur saison.

1 - Amine Gouiri 🇫🇷 est devenu le plus jeune joueur de Nice à inscrire 2+ buts lors de son 1er match de L1 avec les Aiglons sur les 70 dernières saisons & le 1er tous âges confondus depuis Mario Balotelli contre Marseille le 11 septembre 2016. Rêve.

Pourtant, les choses semblaient mal embarquées. En effet, dès la onzième minute de jeu, ce sont les Sang et Or qui ont trouvé la faille sur penalty. Auteur d'une faute de main dans la surface de réparation, le capitaine des Aiglons, Dante, a donné l'occasion à Gaël Kakuta d'ouvrir le score. Puis, par la suite, les Niçois ont profité des lacunes du club nordiste à la finition pour faire tourner la rencontre en leur faveur. Nouvelle recrue de l'OGCN cet été, non conservé par l'Olympique Lyonnais, Amine Gouiri a inscrit un doublé pour permettre à son équipe de l'emporter (23e, 75e). Score final : 2-1.