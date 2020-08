Ligue des Champions : le message d'Unai Emery au PSG

Le PSG aura fort à faire face au Bayern Munich ce soir. D'ici là, les encouragements continuent d'affluer, que ce soit les supporters, les politiques ou les anciennes gloires du club.

Unai Emery a également souhaité faire passer un message d'encouragements à son ancien club. Actuel entraineur de Villarreal, Emery a tenu à encourager - en français - son ancien formation.

Bravo Paris pour ce magnifique parcours après tant d’années d’insistance et de constance, mais continuez à rêver plus grand. Bon match et Allez @PSG_inside!

And also congratulations @UEFA for this great organization in such a tough time. https://t.co/awhW7oNwVM