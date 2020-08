🎥 Le but à la 96e minute qui envoie Elche en Liga

La première division espagnole affiche désormais complet pour la saison prochaine.

La finale de la Ligue des Champions n'était pas la seule rencontre à enjeu de la soirée de vendredi. Alors que Huesca et Cadix, respectivement champion et vice-champion de D2 espagnole, avaient déjà validé leur ticket pour la Liga 2020-2021, la dernière place pour la Liga se jouaient en finale des barrages entre Gérone et Elche.

Et après un partage blanc à l'aller, c'est au terme d'un match à nouveau disputé que les deux équipes se sont départagées. Réduit à dix, suite à l'exclusion de Cristhian Stuani à l'heure de jeu, Gérone a craqué... à la 96e minute de jeu. C'est Pere Milla qui endosse le costume du héros et qui ramène Elche en Liga, cinq après.