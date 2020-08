Guillaume Gillet est ambitieux : "J'ai encore faim de foot"

Revenu en Belgique pour y terminer (probablement) sa carrière, Guillaume Gillet vit un très beau début de saison avec Charleroi. Interrogé par la RTBF, Guillaume Gillet s'est livré sur différents sujets.

Il a beau avoir 36 ans, Guillaume Gillet est toujours en grande forme. Après une pige de quelques années du côté de la France (avec des passages à Bastia, Nantes mais aussi Lens la saison dernière), le milieu de terrain a fait son grand retour en Belgique du côté de Charleroi.

Interrogé par Erik Libois dans l'émission "Sur le gril" de la RTBF, l'ex-Anderlechtois a affiché ses ambitions : "J'ai signé pour une saison mais malgré mes 36 ans, j'ai encore faim de foot. Quand je vois mon ancien coéquipier Olivier Deschacht qui, à 38 ans, joue encore à Zulte, je me dis 'Pourquoi pas continuer jusqu'à mes 40 ans' ", a-t-il expliqué.

Arrivé libre après la fin de son contrat du côté de Lens, où il été entraîné par Philippe Montanier, certaines rumeurs envoyaient Guillaume Gillet du côté du Standard pour retrouver son ancien coach. " Si le Standard m'avait approché cet été, j'aurais poliment décliné. En tant qu'ancien joueur d'Anderlecht et fan du FC Liège, je me dois de respecter mes convictions. Et puis, je ne pense pas que Sclessin soit ravi de me voir débarquer là-bas", déclare le Carolo.