Les mauvaise nouvelles s'accumulent pour La Gantoise

Ce n'est pas la meilleure période du club gantois, qui cherche encore sa première victoire avant de recevoir le FC Malines.

La Gantoise était ambitieux au début de la saison mais rien ne se passe comme prévu. L'équipe n'a pas encore remporté le moindre match, Jess Thorup est parti pour faire place à Laszlo Bölöni mais cela n'a rien changé.

Dans une semaine, les Buffalos recevront le FC Malines avec l'espoir de prendre enfin au minimum un point mais cette rencontre se jouera sans Vadis Odjodja. Le milieu de terrain souffre du genou et d'après Het Nieuwsblad il ne s'entraînera pas de la semaine, et ne jouera pas non plus contre les Malinois.