Ligue des Nations : Un nouveau venu dans la liste du Portugal

Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos a convoqué un groupe de 25 joueurs. Cristiano Ronaldo est évidemment présent. À noter également la présence de Francisco Trincão, à peine arrivé au FC Barcelone et appelé pour la première fois.

Gardiens : Anthony Lopes (Olympique Lyonnais), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers FC) et Rui Silva (Granada CF) ;

Défenseurs : João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (FC Barcelone), Domingos Duarte (Granada CF), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Naples) et Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) ;

Milieux : Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), André Gomes (Everton FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Renato Sanches (Lille), João Moutinho (Wolverhampton) et Sérgio Oliveira (FC Porto) ;

Attaquants : Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers FC), André Silva (Eintracht Francfort), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Trincão (FC Barcelone), Gonçalo Guedes (Valence CF) et João Félix (Atlético Madrid).

📋 Esta é a nossa equipa para o início da Liga das Nações: que comece a defesa do título! 🏆 #TodosPortugal



🇵🇹🆚🇭🇷

📅 05/09 às 19h45



🇸🇪🆚🇵🇹

📅 08/09 às 19h45 (Hora Local)



📋 This is our squad for the Nations League kick-off: let the title defense begin! 🏆 #TeamPortugal pic.twitter.com/1jSPSw96LV