🎥 Un match fou, un quadruplé et une splendide victoire: Seraing fête son retour dans le foot pro

Un match incroyable et un héros tout trouvé pour clôturer la première journée de la saison de D1B: Georges Mikautadze.

Le RFC Seraing avait pris rendez-vous à Lommel pour entamer son nouveau défi en D1B, sur la pelouse d’une équipe ambitieuse et déterminée à jouer le haut de tableau cette saison. Mais c’est bien le RFC Seraing qui pris le meilleur départ dans cette rencontre. Grâce à un penalty parfaitement converti par Georges Mikautadze dès la dixième minute de jeu.

Mais ce but a eu le don de réveiller les Limbourgeois qui, sept minutes plus tard, ont égalisé via Glenn Neven. Relancés, les Limbourgeois ont alors petit à petit pris le contrôle du match.

Et si le jeune Guillaume Dietsch a retardé l’échéance d’une très jolie parade devant Arno Verschueren, Juan Bautista Cejas profitait d’une jolie combinaison entre le même Verschueren et Mitja Krizan pour placer les Limbourgeois aux commandes juste avant la pause.

Lancé, le SK Lommel a continué à pousser au retour des vestiaires et, d’une frappe puissante, Kolbeinn Thordarson passait tout près du break à la 47e. Mais Emilio Ferrera peut visiblement compter sur un groupe avec de la ressource et sur un jeune buteur inspiré: en trois minutes, Georges Mikautadze, attaquant français de 19 ans prêté par le FC Metz, a inversé le cours du match en inscrivant ses deuxième et troisième buts de la soirée.

Lommel a pourtant égalisé, via Anass Zaroury, mais l'inévtiable Georges Mikatadze a inscrit son quatrième but de la soirée pour définitivement faire pencher la rencontre en faveur du RFC Seraing, avant qu'Amadou Dia N'Diaye n'enfonce définitivement le clou. Seraing crée la surprise Lommel (3-5) et rejoint l'Union et le RWDM en tête du classement.