La belle réaction d'Imad Faraj

Arrivé avec beaucoup d'espoirs à Mouscron, le jeune Lillois avait connu deux premières rencontres difficiles, il a répondu sur le terrain, à Anderlecht, dimanche. Et il espère que sa belle montée au jeu lancera sa saison.

Il avait découvert la Ligue il y a tout juste trois ans. Lors de la saison 2017-2019, Imad Faraj avait disputé les sept premiers matchs de sa carrière pro à 18 ans seulement. Et il en avait profité pour en profitant pour distiller son premier assist avec le LOSC.

Dès qu'il est monté, il a apporté quelque chose.

Mais il est ensuite un peu rentré dans le rang et, après être passé par Boavista, où il a disputé trois matchs de D1 portugaise, c’est finalement avec Mouscron, à 21 ans, qu’Imad Faraj espère se relancer. Prêté par le LOSC, c’est l’ambition qu’il s’est fixé, mais ces deux premières sorties hurlues, à l’Antwerp puis contre Malines, n’avaient pas été forcément couronnées de succès.

Dimanche, à Anderlecht, il avait d’ailleurs perdu sa place de titulaire, au profit de Serge Tabekou. Mais, en sortant du banc, il avait les crocs. "Dès qu’il est monté, il a apporté quelque chose", souligne son coach Fernando Da Cruz.

En servant à Harlem Gnohéré le but égalisateur sur un plateau, Imad Faraj s'est offert le premier assist de son aventure mouscronnoise, dimanche, à Anderlecht.

Et 20 minutes plus tard, il adressait à Harlem Gnohéré, le centre parfait pour l’égalisation. "Après mes deux premiers matchs, je me suis dit qu’il fallait que je montre mes qualités et que j'apporte plus de percussion à l'équipe", explique pour sa part, Imad Faraj.

Confirmation avec son premier assist. De quoi lancer définitivement l’aventure mouscronnoise de l’ailier français? Début de réponse, samedi prochain, contre Zulte Waregem.