Mourinho envers l'un de ses joueurs : "Putain de paresseux"

Amazon diffusera prochainement "Tottenham : All or Nothing", une série consacrée au club londonien. Dans cette série, on en apprend un peu plus sur la relation tumultueuse entre José Mourinho et Dele Alli.

Dele Alli est un joueur aussi talentueux qu'irrégulier. Avec l'arrivée de José Mourinho, à Tottenham, beaucoup d'observateurs s'attendaient à ce que le technicien lusitanien vienne bousculer l'Anglais afin de lui permettre de gagner en régularité. "Putain de paresseux. Je vais t’emmerder. Tu es chanceux, parce que quand je suis emmerdant, c’est une bonne chose", a lâché le Portugais dans les premiers extraits du documentaire Amazon sur la saison de Tottenham : All or Nothing. "Je ne veux pas être ton père. Je veux juste être ton entraîneur, mais avec une bonne connexion. Je n'ai aucun doute sur ton potentiel, je t'ai vu faire de grandes choses, mais j'ai toujours vu que tu avais des hauts et des bas. Il y a une grande différence entre un joueur constant et un joueur de moments. C'est ce qui fait la différence entre un joueur de haut niveau et un joueur qui a le potentiel de l'être (...) Je pense que tu devrais exiger plus de toi-même", a ajouté le Special One.