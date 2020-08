Un "rêve d'enfant" se réalise pour Thomas Kaminski

Thomas Kaminski va poursuivre sa carrière en Angleterre et il ne cache pas que c'est un grand moment pour lui.

Depuis mercredi, c'est officiel, Thomas Kaminski s'est engagé pour deux saisons avec les Blackburn Rovers et il évoluera en Championship la saison prochaine. Mais il n'arrive pas tout à fait en terrain inconnu. "Je connais bien l'histoire du club. Quand j'étais jeune, je regardais Match of The Day avec mon frère, tous les dimanches et je connais donc bien Blackburn", explique-t-il.

L'Angleterre, c'est le pays du football.

Et quand la possibilité de rejoindre Rovers s'est présentée, il n'a d'ailleurs pas hésité. "C'est un rêve d'enfant pour moi de jouer en Angleterre. Pour moi, l'Angleterre est le pays du football."

Et il est désormais impatient de découvrir la Championship. "Un championnat très compétitif", estime-t-il. "En tant que joueur, tu veux être sur le terrain et jouer le plus de matchs possibles. C'est possible, ici, en Championship. C'est une compétition relevée et compétitive, et c'est pour ça qu'autant de joueurs sont attirés ici."