Le KV Courtrai ouvre la porte au retour de ses supporters

Le 13 septembre prochain, le KV Courtrai pourra de nouveau accueillir ses supporters au stade des Éperons d'or.

Après plusieurs mois passés à jouer à huis clos, le KV Coutrai va bientôt permettre à ses supporters de revenir au stade. En effet, le 13 septembre prochain, à l'occasion de la rencontre de championnat face à Mouscron, les Kerels autoriseront à nouveau les fans du club à voir jouer leur équipe préférée.

En effet, d'après Le Soir, lors d'un point presse ce vendredi, le club flamand aurait annoncé que 2 980 personnes pourront se rendre au stade des Éperons d'or pour assister à la cinquième de journée de Pro League face à Mouscron (coup d'envoi 20h45). Pour rappel, le stade comporte initialement 9 250 places.

Jelle Brulez (directeur commercial de Courtrai) : "Pour la première fois en six mois, il y aura de nouveau du public dans notre stade [...] Tous les compartiments, qui peuvent accueillir jusqu’à 400 personnes, sont complètement séparés les uns des autres. Ils ont tous leur propre stand de boissons et de nourriture et des installations sanitaires. Notre stade aura désormais six entrées. Nous allons réduire au minimum les files d’attente. Il y aura quatre créneaux horaires pour les supporters. Nous fournirons une signalisation partout. Tout le monde sera obligé de porter un masque buccal."