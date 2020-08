Philippe Montanier évoque le départ de Mergim Vojvoda : "Une grosse perte pour le club"

L'international kosovar aura disputé les trois premières rencontres de championnat avec le Standard de Liège avant de s'envoler vers la Serie A et le Torino.

Mergim Vojvoda a quitté le Standard et rejoint le Torino ce jeudi. "Une grosse perte pour le club. C'est dur pour un entraîneur mais on ne peut pas s'opposer à la progression des joueurs. Si on l'avait retenu, je pense qu'il n'aurait pas été dans de bonnes dispositions non plus. C'est une perte qui sera compensée par le collectif", explique le technicien français en conférence de presse. "Mes défenseurs ont démontré qu'ils étaient capables de prendre le relais", a souligné l'ancien coach de Lens avant d'évoquer la piste d'un renfort éventuel.

"On ne cherche pas à recruter à ce poste-là, notre noyau est bon. On réfléchit concernant les solutions qui se présentent à nous. Je suis en tout cas content du retour de Zinho Vanheusden", a déclaré l'entraîneur des Rouches à propos de son capitaine. "Un joueur de haut niveau qui va nous apporter toute sa palette, son potentiel et son charisme aussi. Il commande bien sa défense et est très actif sur le terrain", a conclu Philippe Montanier.