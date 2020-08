Ronald Koeman, le nouveau coach, va à son tour tenter de convaincre Lionel Messi

Toute la Catalogne est suspendue à la décision de Lionel Messi : stop ou encore ? L'Argentin quittera-t-il le Barça ? Ronald Koeman, nouveau coach des Blaugrana, veut tenter de convaincre le joueur.

Ronald Koeman est le nouvel entraîneur du FC Barcelone ... et pourrait être le premier en 15 ans à ne pas travailler avec Lionel Messi. L'Argentin est plus que jamais en instance de divorce et semble déterminé. Mais alors que Josip Maria Bartomeu serait prêt à quitter son poste si cela permet d'éviter un départ de Messi, Koeman espère pouvoir convaincre le sextuple Ballon d'Or.

Les deux hommes se sont déjà parlés un peu plus tôt, sans succès, mais RAC1, radio catalane, affirme que le Néerlandais compte sur une seconde entrevue. L'heure n'est cependant pas à l'optimisme : Lionel Messi aurait confirmé son envie de quitter le club et de faire activer la clause lui permettant de partir gratuitement, clause que le Barça estime désormais invalide car expirée en juin.