Anderlecht remporte un Clasico aussi historique que nerveux

C'était un rendez-vous historique pour l'histoire de notre football féminin. Les Anderlechtoises se sont montrées bien plus réalistes.

Les équipes féminines d'Anderlecht et du Standard se sont retrouvées ce samedi sur le coup de 14h00 pour un rendez-vous historique. Pour la première fois de l'histoire de notre football féminin, une rencontre de championnat était diffusée en direct à la télévision.

Quitte à diffuser un match pour la première fois, autant prendre ce qu'il se fait de mieux. Il est clair que si chez les femmes la rivalité entre Anderlecht et le Standard n'est pas la même, ces deux équipes sont les fleurons de notre football féminin. Les Mauves viennent d'être championnes trois saisons de suite alors que les Liégeoises ont le plus beau palmarès en Belgique.

La rencontre de ce samedi aura été nerveuse dans son ensemble. Jouer au Lotto Park, c'est une autre athmosphère, même vide. De plus, savoir dans un coin de sa tête que le match est diffusé à la télévision, avec tout le protocole médiatique qui va avec, cela apporte sa dose de stress.

La première période n'est pas attrayante. Quelques frappes de loin, surtout en direction d'Odeurs et des possibilités devant le but liégeois: rideau sur ces 45 premières minutes nerveuses et pauvres techniquement.

Après la pause, la donne est différente. Anderlecht prend petit à petit la mesure de la rencontre et joue un peu plus haut. Montée au jeu, Mariam Toloba s'offre un premier but dans cette rencontre (56', 1-0), bien lancée en profondeur. Les Rouchettes tentent de revenir au score et s'exposent un peu. Arrive ce qui devait arriver: sur un contre, Toloba s'offre un doublé dans un but qui est pratiquement la copie conforme du premier (86', 2-0).

Ce n'est que la première journée mais Anderlecht prend un petit avantage psychologique et numérique sur leur principal adversaire au championnat.