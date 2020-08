Chelsea aurait fixé le prix de N'Golo Kanté

Après avoir dépensé 150 millions d'euros pour Timo Werner, Hakim Ziyech et Ben Chilwell et enregistré les arrivées de Thiago Silva et de Malang Sarr à prix 0, Chelsea va dégraisser.

Après avoir lancé son mercato de folie depuis des semaines, Chelsea va tout de même devoir dégraisser. Six joueurs sont sur la liste des indésirables : Michy Batshuayi, Tiémoué Bakayoko, Emerson Palmieri, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater et Victor Moses. N'Golo Kanté n'en fait pas partie mais les Blues pourraient s'en séparer en cas de bonne offre, comme le révèle La Gazzetta dello Sport. Le club londonien laissera filer son milieu de terrain en cas d'offre atteignant les 50 millions d'euros. Un montant que pourrait bien débourser l'Inter, puisqu'Antonio Conte en a fait sa priorité pour l'entrejeu.