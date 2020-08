Thomas Kaminski: "Mes meilleures années arrivent"

À 27 ans, le gardien belge va se mesurer au foot anglais et il est impatient d'en découdre.

Passé, notamment, par Anderlecht et Courtrai, mais aussi Copenhague avant d’arriver à La Gantoise, Thomas Kaminski aura donc attendu ses 27 ans pour arriver en Angleterre. Mais il n’est pas trop tard pour y briller.

Au contraire, le portier belge est persuadé d’arriver au meilleur moment à Blackburn. "Je pense que mes meilleures années arrivent. On dit souvent qu’un gardien est au top entre 27 et 33 ans. C’est l’âge auquel un gardien peut atteindre son meilleur niveau", estime-t-il.

Il est donc prêt à relever ce nouveau défi dans l’antichambre de la Premier League. "Il faut se fixer des défis chaque jour et le challenge que je me fixe est de jouer pour les Blackburn Rovers. J’attends ça avec impatience et je donnerai le meilleur de moi-même pour ce club."