Accord de principe entre l'Atalanta et Miranchuk

Le Lokomotiv Moscou a confirmé l'information sur Twitter, il va bien rejoindre la Botte.

Le Lokomotiv Moscou a confirmé sur Twitter avoir un accord de principe pour l'arrivée d'Aleksey Miranchuk à l'Atalanta Bergame. Le transfert est évalué à 14,5 millions d'euros.

Le milieu de terrain a réalisé une grosse saison avec seize buts et cinq passes décisives en en 32 rencontres. La Dea réalise une très belle opération et a dépassé l'AC Milan et le Barça dans le dossier.

Miranchuk a fait ses adieux aux supporters : "Il est temps de réaliser mon rêve. Je sais que vous vous inquiéterez pour moi. Je suis là pour vous. Je ne vous dis pas au revoir mais à plus". Son transfert sera officiel après son passage à la visite médicale.