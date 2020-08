Wout Faes et Reims battus par un Lille efficace

Pour lancer ce dimanche de Ligue 1, Wout Faes était titulaire du côté du Stade de Reims mais a dû s'incliner devant un LOSC efficace.

Wout Faes (22 ans) débute la saison de Ligue 1 dans la peau d'un titulaire et aura encore disputé une bonne rencontre avec Reims ce dimanche, face à une ligne offensive lilloise très dangereuse mais au sein de laquelle Jonathan David aura été l'auteur d'une prestation empruntée. C'est Souleymane Bamba qui ouvrira le score à la 32e minute sur le seul tir du match, Faes s'offrant quelques interventions bien senties (notamment devant David) pour permettre au Stade de Reims de rester dans le match.

Mais le LOSC aura été efficace et gérera ensuite la rencontre, Reims se voyant refuser un but pour hors-jeu mais pliant petit-à-petit derrière, sans que le but du break tombe. Faes sera averti à la 75e, mais sa prestation aura été saluée par les observateurs. Lille compte désormais 4 points en 2 matchs, Reims un seul.