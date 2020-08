Shamar Nicholson, le choix gagnant de Karim Belhocine: "Un match très difficile"

Privé de Mamadou Fall, Karim Belhocine avait choisi d'aligner Shamar Nicholson et l'attaquant jamaïcain a su se montrer digne de la confiance de son coach, en inscrivant les deux buts qui ont permis à Charleroi de faire la différence.

Et le héros carolo de la soirée avait, forcément, le sourire dimanche, dans les travées du Stade du Pays de Charleroi. "J’ai beaucoup travaillé, je me suis tenu prêt et j’ai finalement reçu ma chance. C’est génial pour moi", sourit-il.

D’autant qu’il a su faire la différence, dans une position plutôt inhabituelle pour lui. Déporté sur le flanc gauche en début de match. "Il m’arrive de jouer là en équipe nationale, donc je sais ce que je dois faire et j'ai su m'adapter."

À l'énergie

L’exclusion de Birger Verstraete et les choix tactiques d’Ivan Leko ont finalement poussé Karim Belhocine a repositionner le Jamaïcain dans une position plus axiale. Avec la même réussite, puisque c’est lui qui est venu clore les débats dans les arrêts de jeu, en profitant pour inscrire son premier doublé carolo.

Mais le score ne reflète pas tout à fait la physionomie de la rencontre. Car les Zèbres, même en supériorité numérique, ont souffert. "C’était un match vraiment difficile, avec beaucoup de duels et on a beaucoup, beaucoup, d’énergie dépensée." Le genre de rencontres qui convient très bien au groupe du Sporting de Charleroi quoi aborde la trêve avec un bilan parfait et le fauteuil de leader...