Un premier entraînement en effectif réduit: sept Diables sur la pelouse

Les Diable Rouges se sont retrouvés, près d'un an plus tard, mais ils n'ont pas encore eu l'occasion de vraiment travailler les automatismes.

On le sait, avec les championnats qui n'ont pas encore tous repris et certains clubs européens qui entament à peine leur préparation, Roberto Martinez va devoir gérer son groupe et la forme de ses joueurs. On en a déjà eu une illustration ce mardi.

Seuls sept Diables étaient sur la pelouse pour le premier entraînement de ce rassemblement de septembre. Le nouveau venu Jérémy Doku, Hans Vanaken, Simon Mignolet, Leandro Trossard, Hans Vanaken, Thorgan Hazard et Dries Mertens. Les autres Diables ont travaillé à l'intérieur en compagnie du préparateur physique.