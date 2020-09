Van Den Keybus, le grand gagnant de la présence de Bruges NXT en D1B

Pour cette saison, les Espoirs de Bruges disputeront le championnat de D1B et jusqu'ici, un jeune joueur tire son épingle du jeu: Thomas Van Den Keybus.

Pour ces jeunes joueurs de Bruges, le changement est énorme. Entre disputer une saison contre des jeunes joueurs ou disputer une compétition avec des adultes dans une série où presque tout le monde espère une montée en D1A, il y a un monde de différence.

Il est clair que ces minots vont grandir et progresser au fil de la saison. Mais un joueur sort déjà du lot: Thomas Van Den Keybus. Le jeune milieu de terrain de 19 ans a déjà fait la préparation avec le noyau pro et a pu disputer quelques rencontres de préparation.

Il a disputé les deux rencontres de Bruges NXT, contre le RWDM et Lommel, et a plutôt été à son avantage. Dans sa position axiale, il régule le jeu et a même été décisif contre Lommel avec un but.

Le plus important pour lui, c'est en effet sa progression car avec un rapide coup d'oeil au noyau de l'équipe A, il pourrait à un moment donné cette saison avoir un rôle à jouer sous Philippe Clement. Et il pourrait suivre le chemin tracé par Charles de Ketelaere, joueur régulier du Club depuis un peu moins d'une saison