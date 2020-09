Amical : Anderlecht tient tête au Bayer Leverkusen

Anderlecht profite de la période de trève internationale pour travailler les automatisme et permettre aux joueurs en manque de temps de jeu de trouver du rythme. Ainsi, les deux recrues estivales Mustapha Bundu et Timon Wellenreuther ont été alignés dès le coup d'envoi, tout comme le (très) jeune Kristian Arnstad (16 ans). De son côté, Ognjen Vranjes, de retour de prêt de l'AEK Athènes, portait le brassard de capitaine.

Le 11 de départ : Timon Wellenreuther - Michael Murillo, Antonio Milic, Ognjen Vranjes (cap), Kristian Arnstad - Edo Kayembe, Michel Vlap, Parcy Tau - Zakaria Bakkali, Mustapha Bundu, Mohamed Dauda

Here’s the line up for our friendly kicking off in just over 10 minutes over on our YouTube channel 👀 pic.twitter.com/BWFnnwv36Q