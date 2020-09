L'alléchant Pays-Bas - Pologne sans son chef d'orchestre

Les Hollandais sans leur coach, les Polonais sans leur star.

Dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des Nations, on retrouve l’Italie, la Bosnie, les Pays Bas et la Pologne. Ces deux dernières sélections se retrouvent ce vendredi à Amsterdam dans le cadre de la 1re journée de cette nouvelle édition. Les Oranje ont été avec l’Italie, les grands absents du Mondial russe. Mais depuis, les Néerlandais se sont repris en misant sur les ex-talents de l’Ajax, De Ligt et De Jong, et sur ceux de Liverpool, Van Dijk et Wijnaldum.

Entraînés par Ronald Koeman, les Pays-Bas se sont qualifiés pour le prochain Euro en terminant 2es de leur groupe, dominé par l’Allemagne. Les partenaires de Memphis Depay ont également été finalistes de la 1re campagne de Ligue des Nations mais se sont inclinés contre le Portugal. La sélection batave a connu des changements récemment, puisque Koeman a quitté son poste pour rejoindre le Barca. L’ancien coach d’Everton a été remplacé par son adjoint, Lodeweges, qui ne devrait pas bouleverser grand chose.

En face, la Pologne était bien présente en Russie mais n’est pas parvenue à sortir de son groupe. Les Polonais se sont parfaitement repris en décrochant la première place de leur groupe lors des éliminatoires de l’Euro, mais dans un groupe relativement facile (Autriche, Macédoine du Nord, Slovénie, Israël et Lettonie).

Cette sélection comprend de nombreux joueurs intéressants, comme Milik, Krychowiak, Zielinski ou Glik. Mais la star de l’équipe, Robert Lewandowski, récent vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern, a été laissé au repos et manquera ce duel. Les Oranje ont montré ces derniers mois des progrès importants et devraient être en mesure de s’imposer face à une Pologne privée de Lewandowski.

Les Pays-Bas sont favoris, c'est clair et net. La cote de 1.54 pour leur victoire en est la preuve. La raison de cette cote, c'est l'absence de Robert Lewandowski côté polonais. Mais si vous pensez que la Pologne peut tout de même prendre les trois points, alors allez sur BERFIRST et découvrez une belle cote de 6.35!